Undici migranti trovati all’interno di un camion a Lonate Ceppino

Undici persone provenienti dall’Africa trovate all’interno di un camion (foto di copertina d’archivio). È quanto accaduto lunedì 28 agosto a Lonate Ceppino, all’interno di un azienda che tratta materie plastiche, dove aveva appena concluso il suo viaggio un camion lì diretto per scaricare del materiale.

Grande sorpresa da parte degli operatori dell’azienda e dell’autista stesso, che aperto il mezzo si sono trovati davanti poco meno di una dozzina di persone, la maggior parte delle quali provenienti dalla Costa d’Avorio; tra di loro anche una donna con un minore.

Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri, anche perché a quanto pare non è chiaro né quando né dove queste persone siano salite a bordo del camion. «È un rientro dalle vacanze con il botto – dichiara la sindaco di Lonate Ceppino Clara Dalla Pozza -. Per una comunità come la nostra avere undici immigrati da gestire diventa un problema. Speriamo che questa situazione si risolva».

Gli immigrati sono stati denunciati a piede libero e sono stati invitati a presentarsi in Prefettura, mentre la donna e il minore hanno trovato rifugio in un centro.