Gestione rifiuti, nei paesini del Verbano arrivano le “ecoisole”

Posizionate 4 nuove “ecoisole“ per la raccolta rifiuti che si aggiungono alle 6 già presenti nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano. Un presidio costante dedicato ai residenti e, come in questo caso, ai non residenti e ai turisti. Le ecoisole sono strutture all’avanguardia tecnologica dedicate alla raccolta differenziata e ad uso esclusivo da turisti e dei possessori di seconde case nei Comuni della convenzione tra Comunità Montana Valli del Verbano (i residenti beneficiano già del servizio porta a porta e dei centri di raccolta).

Queste le ecoisole nelle Valli de Verbano: Castelveccana: zona lago, località Caldè, parcheggio c/o i canottieri; Curiglia: parcheggio funivia per Monteviasco, c/o Mulini di Piero; Dumenza: parcheggio di via Volta; Duno: piazza su via Dunello; Germignaga: via San Giovanni, lato fermata bus; Montegrino: parcheggio via Fabiasco, c/o campo sportivo di Bosco Valtravaglia; Casalzuigno: località Arcumeggia, piazza Munaretto; Maccagno con Pino e Veddasca: parcheggio parco Giona; Mesenzana: parcheggio ciclabile, via provinciale 82; Orino: via S. Lorenzo (di fronte a Villa Belvedere)

Aperte 24 ore su 24, il loro incremento punta a dare un impulso ulteriore del servizio di raccolta e differenziata, inserendosi negli obiettivi di Comunità Montana di tutela del territorio e di decoro urbano. Il servizio potrà essere attivato tramite Con Tessera Sanitaria Regione Lombardia (CRS) o CARD Tessera Rifiuti dedicata distribuita presso Comunità Montana Valli del Verbano. Questa è ideata per chi vive temporaneamente nel territorio e non ha una CRS (Tessera Sanitaria Regione Lombardia). È lo strumento che permette di poter conferire i rifiuti nelle ecoisole.

Va richiesta ed attivata presso la Comunità Montana Valli del Verbano Area Tecnica, Ufficio Igiene Urbana. Via Asmara, 56. 21016 Luino (Va). E – mail, utilizzabile per prendere appuntamento e dare la possibilità agli uffici di gestire al meglio la richiesta: serviziorifiuti@vallidelverbano.va.it Importante. Prossimamente la card Tessera Rifiuti sarà sostituita da un barcode da usare con lo smartphone che collegherà direttamente l’utente all’ecoisola e servirà a gestire tutte le informazioni e i conferimenti tramite la mail dell’utente. «Questo è un risultato importante che dimostra tutto l’impegno che stiamo mettendo nella raccolta differenziata, al di là delle oggettive difficoltà momentanee e risolvibili» commenta Gianpietro Ballardin, assessore all’ecologia di Comunità Montana Valli del Verbano.

«Con l’attivazione di queste nuove ecoisole e tutti gli altri punti di raccolta rifiuti vogliamo estendere a ventaglio il presidio per il territorio e venire incontro alle esigenze dei turisti, stranieri e non, e dei non residenti con le seconde case. Offrire un servizio di raccolta efficiente ai visitatori delle nostre valli è il punto di inizio per tentare di rilanciare un settore che per noi deve essere il primo».

In caso di disservizi con la raccolta rifiuti il cittadino deve rivolgersi tassativamente all’apposito numero verde: 800135586 (GRATUITO) in modo da offrire ad Econord Spa una visione generale della problematica ed evitando di sobbarcare gli uffici di Comunità Montana di competenze non proprie (gestione della istanze / lamentele private). Ricordiamo inoltre che gli ecosportelli (ad esempio quello di Via Asmara 56 a Luino) sono preposti esclusivamente alla consegna dei sacchetti e dei bidoni per la raccolta e di tutto il materiale informativo.

In nessun modo possono gestire le istanze di protesta della cittadinanza e i disservizi relativi alla raccolta rifiuti. Qui si trovano tutti le informazioni sulla raccolta dei rifiuti nelle Valli del Verbano: https://vallidelverbano.va.it/informazioni-sulla-gestione-rifiuti/

La raccolta rifiuti è effettuata da Econord spa: http://www.econord.it/ . Lì si può consultare la mappa con i centri di raccolta più vicini, gli orari della raccolta porta a porta, ed il “dove lo butto?” il servizio che permette di sapere come smaltire i singoli rifiuti. Disponibile anche la App di Econord, per Android e iOS.