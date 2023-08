Il giorno più freddo ad agosto a Varese? Non era lunedì

La pioggia fuori dalla finestra, il vento che soffia forte e una felpa addosso. La perturbazione che si è sviluppata nel corso del weekend ha portato molti a domandarsi se fossero i giorni più freddi mai registrati ad agosto. Lo abbiamo chiesto a Paolo Valisa, meteorologo del Centro Geofisico Prealpino.

«A Varese lunedì la temperatura massima è stata di 16,6 gradi e la minima di 12,3 con una media di 14,7 -spiega Valisa-. Per capire queste temperature dobbiamo partire considerando che da sempre nella seconda e terza decade di agosto le temperature iniziano a scendere. Quindi non è così anomalo che succeda una cosa del genere e anzi, in passato le temperature sono state anche molto più basse».

Consultando l’archivio storico del Centro Geofisico Prealpino si può infatti tornare indietro nel tempo fino al 1967. Da qui emerge che la temperatura minima più bassa mai registrata ad agosto risale al 31 agosto 1995 quando il termometro arrivo a segnare 8 gradi e mezzo. In anni più recenti da segnalare è il 13 agosto 2006 con i suoi 10 gradi di temperatura minima. I 12,3 gradi di lunedì 28 agosto 2023 lo pongono al nono posto di questa classifica.

La temperatura massima più bassa mai registrata è invece del 21 agosto 2007 quando la colonnina di mercurio non andò oltre i 13.5 gradi. Quella giornata è anche quella con la temperatura media inferiore annotata a 12,1 gradi.

Ma anche se non è stato toccato nessun record c’è comunque un elemento molto peculiare nei giorni scorso: il calo termico. «Siamo passati dai 35 gradi di giovedì ai 12 di ieri -continua Valisa- e anche se è complicato da calcolare si tratta indubbiante di un’escursione termica molto significativa». Non dimentichiamo tra l’altro che pochi giorni prima di questo calo delle temperature il 20 agosto lo zero termico è arrivato a 5.328 metri.