300 persone sul lungolago a Luino per guardare Va in Giro sotto le stelle

Il lago sullo sfondo, il maxi schermo sulla riva e un grande parco dove sedersi. È stata questa l’affascinante location dell’ultima proiezione di Va in Giro che lunedì 14 agosto è stato proiettato al Parco a Lago di Luino.

E sono state circa 300 le persone che sono arrivate in riva al lago per guastarsi il docufilm che racconta i luoghi più belli e i momenti più significativi del tour che nel 2022 ha portato VareseNews a percorrere in tre settimane oltre 600 chilometri a piedi e in bicicletta nella nostra bella provincia, a contatto con la natura, l’arte e la bellezza del territorio. La proiezione è stata organizzata in collaborazione con Filmstudio90 e il Comune di Luino e ha chiuso il calendario di Esterno Notte.

Una proiezione molto apprezzata e per la quale qualcuno si è organizzato al meglio con sedie da campeggio e sdraio.

Per chi non avesse ancora visto il film il prossimo appuntamento è per sabato 26 agosto a Casalzuigno, al Centro Diurno di Via Libertà n.21. L’appuntamento a ingresso libero è per le ore 21.