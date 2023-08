A 25 anni dalla strage di Cadrezzate nuovi guai giudiziari per Elia Del Grande in Sardegna

I giornali della Sardegna si stanno occupando di Elia Del Grande, il varesotto di Cadrezzate che il 7 gennaio del 1998 sterminò la propria famiglia uccidendo nel sonno il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico.

Dalla fine del 2022, dopo 23 anni di carcere (era stato condannato a 30 anni in via definitiva, ndr) ha scelto di vivere nel paesino di Telti, sulle colline che circondano Olbia, dopo aver scontato gli ultimi anni di reclusione nel carcere di Cagliari.

Nel paese della Gallura si racconta di una vita impossibile per i vicini di casa dell’autore della cosiddetta strage dei fornai. La notizia è riportata da La Nuova Sardegna che racconta della sua nuova vita in località Li Furreddi e delle difficoltà di vicinato con un residente che non sarebbe potuto tornare per Ferragosto a casa per la presenza definita “molesta” di Del Grande.

Il giornale di Sassari parla di una denuncia nei confronti del 48enne che avrebbe commesso un furto nell’abitazione del vicino, al quale ha lanciato anche delle pietre. La vittima avrebbe chiesto l’intervento della Procura di Tempio, per ottenere l’allontanamento da Telti.