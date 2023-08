A Besozzo arriva Il Villaggio delle Favole

Venerdì 1 settembre ore 20.30 e 21.30 nel giardino del Palazzo Comunale in via Mazzini 4

Venerdì 1 settembre alle ore 20.30 con secondo turno alle 21.30, nel giardino del Palazzo Comunale di Besozzo (in caso di maltempo sotto i portici), l’amministrazione comunale propone Il Villaggio delle Favole a cura di Intrecci Teatrali. Un villaggio di tende, un giardino incantato e scatole magiche ricche di storie. Mentre si ascolta il racconto in cuffia, si potrà interagire con gli oggetti messi a disposizione muovendoli, combinandoli, creando figure.

Lo spettacolo nasce per mettere in relazione adulti, bambini e ragazzi, famiglie e amici. Una performance unica e irripetibile che regalerà ai partecipanti un modo meraviglioso per condividere un viaggio nella fantasia.

L’assessore alla Cultura Silvia Sartorio: «Con questa iniziativa vogliamo dare il bentornato dopo il

periodo delle vacanze e offrire una nuova occasione di incontro alla sera e all’aperto nel nostro bel

giardino del settecentesco Palazzo Comunale in cui condividere un’esperienza suggestiva».

L’ingresso è gratuito su prenotazione: biblioteca@comune.besozzo.va.it – 0332/970195 -2 -229

In caso di maltempo l’evento di svolgerà sotto i portici del cortile del Palazzo Comunale.