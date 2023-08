A Busto Arsizio un ciclo di conferenze sportive, si parte con la storia del “giocatore inesistente”

Prende il via nel fine settimana il ciclo di conferenze “Busto Arsizio, lo sport, l’Europa”, curato dallo scrittore bustocco Alberto Brambilla e organizzato dal Panathlon Club La Malpensa con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

In occasione dell’anno in cui Busto è città europea dello Sport, il club guidato da Giovanni Castiglioni proporrà alcuni approfondimenti di cultura sportiva, il primo dei quali, dal titolo “Il giocatore inesistente. Laszlo Kubala a Busto Arsizio” è in programma venerdì 1° settembre alle 21 a Villa Calcaterra. Protagonista sarà proprio Alberto Brambilla che ricorderà la curiosa storia del calciatore ungherese ingaggiato nel 1949 dalla Pro Patria, un “giocatore inesistente” perché vestiva la maglia biancoblu in allenamento e nelle amichevoli, ma non in campionato in quanto squalificato a vita.

L’8 e il 9 settembre alle 17 in piazza san Giovanni sono previsti altri due incontri, “Il ciclismo tra mito e letteratura” a cura di Claudio Gregori, e “La pipa parlante. Ricordo di Gianni Brera” a cura di Adalberto Scemma. Questi due appuntamenti fanno parte anche del palinsesto della rassegna “Sportivamente – il Festival dei libri sportivi”, un’iniziativa dell’associazione culturale Territori con l’associazione culturale Cuadri e del gruppo editoriale MoreNews, che andrà in scena il prossimo fine settimana, venerdì 8 e sabato 9 settembre, sempre nell’ambito delle iniziative organizzate dall’assessorato allo Sport guidato da Maurizio Artusa per celebrare il titolo di Città europea dello Sport.

La rassegna di conferenze del Panathlon continuerà il 15 settembre alle 21 a Villa Calcaterra con un focus sull’atleta bustocco Carlo Speroni, dal titolo “Il ragazzo di Stoccolma. Biografia e storia di Carlo Speroni”, a cura di Sergio Giuntini.

Concluderà Alberto Brambilla il 22 settembre, sempre a Villa Calcaterra alle 21, con una serata dedicata ad un’altra pioniera dello sport cittadino, Maria Piantanida. “Da Busto all’Europa. La vita avventurosa di Maria Piantanida” è il titolo dell’incontro.