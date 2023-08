A Camponovo la mostra d’arte contemporanea “L’altro lato del vento”

“L’altro lato del vento” è la nuova mostra d’arte contemporanea che ospita le opere di M. Elena Danelli e Gaetano Blaiotta ospitata dalla Location Camponovo di Santa Maria del Monte di Varese (via dell’Assunzione n. 17).

Le opere saranno esposte dal 2 al 24 settembre. L’inaugurazione sarà il 2 settembre alle 17,30 con la presentazione di Federica Lucchini e Alberto Casiraghy. I giorni e gli orari di apertura sono i seguenti: sabato e domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00.

Quando il caso viene ad incontrarti. Il film, “L’altra faccia del vento” – film postumo di Orson Welles – è una folgorazione, una storia che odi o ami, un pugno allo stomaco, vivo e reale, ricco di spunti, suggestioni e ispirazione, una storia che non poteva rimanere relegata nelle pellicole o nei proiettori super8 in qualche polveroso scaffale e che grazie ad un gesto d’amore viene tutto alla luce, si racconta, si svela.

I protagonisti di questa duo-personale, M. Elena Danelli e Gaetano Blaiotta si ispirano alla caducità e ingovernabilità del vento, quello della storia, quella personale e intima che vede protagonista il ricordo, la celebrazione del ricordo: da un vecchio vangelo Secondo Matteo di Pasoliniana memoria, sfiorato dalle dita di una madre, a ricordi che affiorano colti da una vita intera, il tutto che si snoda alla vista di altri come un grande racconto visivo pronto a dire o celarsi dietro pagine che non si aprono.

Il ricordo prende vita prepotente, non nostalgico, ma guardando se stesso dal di fuori, come partorito e pronto a trasformarsi in altro, in una realtà che poggia i propri piedi nella quotidianità.

I due protagonisti espongono le proprie installazioni nella patria della storia, ovvero Roma, depositaria di uno dei più monumentali racconti dell’essere umano. Catalogo manufatto in edizione limitata a 61 esemplari, con testo del poeta editore Alberto Casiraghy “Ci sono segreti che incendiano vite intere” {dal testo in catalogo} e corredato da

due opere su carta originali dei due autori, contenute in ciascuno di essi. La mostra proviene dalla recente esposizione di Maggio di quest’anno alla Galleria “Il Laboratorio” in Trastevere a Roma, ora sarà allestita alla Location Camponovo di Varese per tutto il mese di settembre 2023. La mostra ha un’appendice al Bosisio Bistrò 1926 di via Marcobi 3 a Varese, dove sono esposte due opere di entrambi gli artisti.

Maria Elena Danelli, milanese nata ad Arco di Trento, scenografa teatrale laureata a Brera ha esperienza trentennale al laboratorio “Scenografie Ercole Sormani” nato a Milano nel 1838, collaborando con Teatri di tutto il Mondo e set cinematografici a contatto con registi, scenografi e artisti. La sua poetica fonde pittura, scrittura, installazione e poesia. Nel 2013 e 2015 segue corsi di Teatro con Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo alla Libera Università di Alcatraz. Dal 2010 è editore indipendente con Gaetano Blaiotta creando in Valcuvia “GalleriaDelDisegnoNellaPiccolaCorte” per esposizioni artistico-culturali e GaEle Edizioni”, creando libri

d’artista manufatti che racchiudono arte e scrittura. Presente in alcune plaquette delle Ed. PulcinoElefante, come

autore e come artista, e con poesie in alcune antologie poetiche. Alcune sue opere sono diventate copertine di libri.

Ha illustrato testi poetici di alcune edizioni di “GaEle Edizioni” e realizzato alcuni cataloghi di proprie mostre.

Presente in personali e collettive nel corso della sua attività in Italia ed Estero. Gaetano Blaiotta, Frascineto (CS), 1957. Scrittura, disegno, pittura e musica sono i sentieri che percorre. Promotore ed animatore di eventi culturali. Con PulcinoElefante ha pubblicato una quarantina di edizioni sia come poeta che come illustratore. Ha pubblicato quattro libri di poesie. Sue poesie sono state tradotte e pubblicate in francese, albanese,

tedesco, e anche dal poeta Jack Hirschman negli Stati Uniti. Importante per alcuni anni è la frequentazione dello studio del maestro Ibrahim Kodra. Nel 2013 e 2015 segue un corso di teatro con Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo alla Libera Università di Alcatraz. Interprete di performances poetico-teatrali con varie formazioni jazzistiche del panorama musicale italiano. Con M.Elena Danelli ha intrapreso progetti espositivi ed editoriali, dando vita alla “Galleria del Disegno nella Piccola Corte” in Valcuvia e “GaEle Edizioni”, diventata anche “Associazione GaEle”. Dal 2004 vive in Valcuvia, Casalzuigno (VA) ed abita “La Casa nel Giardino”.