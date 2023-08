A Carnago grande gara per Elite e Under 23

Carnago Federico Iacomoni (Sias Rime) è il vincitore della 51esima edizione del Gran Premio Industria Commercio e Artigianato Carnaghese – Trofeo Pino Introzzi, manifestazione di caratura nazionale con in competizione gli atleti delle categorie Elite e Under 23. All’invito della Società Ciclistica Carnaghese del presidente Adriano Zanzi hanno risposto 171 atleti i rappresentanza di 30 società.

La sfida è andata in scena sul tradizionale Circuito del Seprio, un tracciato di 17 chilometri per tornata, con alcuni strappi, da ripetere per 10 volte, con il pubblico delle grande occasioni ad incitare gli atleti. Gara caratterizzata dalle condizioni atmosferiche, con la pioggia che si è alternata al sole nelle quatto ore di corsa. L’azione decisiva del corridore trentino si è sviluppata a poco meno di due giri dalla conclusione quando Federico Iacomoni, al primo successo stagionale, ha allungato con decisione conquistando in breve un buon margine di vantaggio. Al suo inseguimento si è posto un quartetto di atleti che è poi è stato riassorbito dalla prima parte del gruppo nell’ultimo chilometro. Volata per il secondo posto vinta da Simone Piccolo (Hopplà Firenze Petrili Don Camillo) con il podio completato da Giosuè Epis (Zalf Euromobil Desiree Fior).

Ordine di arrivo: 1) Federico Iacomoni (Sias Rime) km 170 in 4h06’27” media 41,388, 2) Simone Piccolo (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo), a 16”, 3) Giosuè Epis (Zalf Euromobil Desiree Fior), 4) Gianluca Cordioli (Sissio Team), 5) Andrea Debiasi (CTF), 6) Marco Andreaus (CTF), 7) Marco Palomba (Trevigiani), 8) Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera), 9) Andrea Colnaghi (Onec Team), 10) Matteo Milna (CTF).