A Castiglione Olona tornano i “Te con l’Autore” con l’associazione Borgo Antico

Domenica 27 agosto, alle 16, al caffè Lucioni di Castiglione Olona riprendono gli incontri de “Il te con l’autore”, organizzati dall’associazione Borgo Antico. L’ospite di questa volta sarà Daniele Ossola, con il suo romanzo “Sogni a Gavirate… amori ad Angera” editato da Macchione. Un romanzo che sarà sceneggiato grazie alla partecipazione di Adele Boaro, Daniel Cazzolaro, Simona Blasutig e Luisella Viviani; coprotagoniste della presentazione.

«Si tratta di una ripresa molto importante per noi – dice il presidente Ugo Marelli – poiché ci stiamo avviando all’appuntamento di gennaio 2024 quando festeggeremo il decimo anniversario di questa iniziativa. Cosa di cui siamo molto orgogliosi».

Il romanzo viaggia su due percorsi che si intrecciano nella figura di Ermenegildo Giacosa, detto Gildo, la cui vicenda, come recita il titolo, si snoda nel sogno ma anche nella realtà. Un testo che, dice lo stesso autore, “è il frutto di alcune esperienze personali, sogni ad occhi aperti; anche se non autobiografiche.” Attorno a lui ruotano diversi altri personaggi ed una moto, lo storico 125 della Guzzi, il mitico Galletto. Che, guarda caso, dà il soprannome al protagonista.

Daniele Ossola è mantovano. Dichiara di mettere in atto nella sua opera di scrittore tre peccati originali: la passione per la storia, che sottende ogni suo romanzo; il metodo tipico del messaggio giornalistico; l’ironia e la fantasia che sono il frutto della frequentazione del Derby e di Zelig. Da cui nasce e si sviluppa la passione per il teatro che diventa concreta quando, a metà degli anni Ottanta Ossola fonda e dirige la cumpagnia del fil de fer. Per la quale è autore di sceneggiature e regie.