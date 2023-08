A Clivio un successo il “master“ per speleologi: in 20 da tutt’Italia in Valceresio per migliorare la tecnica

Dal 31 luglio al 6 agosto presso il Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio si è tenuto il 72° Corso Nazionale di Tecnica Speleologica, evento organizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino in collaborazione con la Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. Si tratta di un’importante iniziativa riservata agli speleologi che intendono migliorare le proprie capacità e conoscenze tecniche, soprattutto per quanto riguarda la progressione su corda e tutte le problematiche ad essa legate.

Ogni anno questa tipologia di corso viene organizzata in vari luoghi d’Italia e richiama decine di partecipanti, e difatti quest’anno a Clivio si sono iscritte ben 20 persone, provenienti da varie parti del nord Italia. Un folto gruppo costituito da 14 uomini e 6 donne, ai quali si sono aggiunti 10 Istruttori CAI, con la direzione dei lavori curata dall’Istruttore Nazionale Guglielmo Ronaghi, Presidente del Gruppo Speleologico Prealpino. Una settimana davvero impegnativa, alternando intere giornate presso le palestre di roccia della Valceresio con escursioni in grotta condotte sul monte Campo dei Fiori, dove sono state organizzate quattro squadre per suddividere il gran numero di partecipanti e affrontare adeguatamente la progressione sotterranea.

Ad integrazione delle esercitazioni pratiche sono state organizzate anche varie lezioni in aula, al mattino prima delle manovre in palestra oppure in serata, per sviluppare argomentazioni di estrema importanza quali la sicurezza nella progressione sotterranea, le caratteristiche e i limiti di sicurezza delle attrezzature speleo- alpinistiche, nozioni di geologia e carsismo. Nella serata di sabato 5 agosto la consueta festa di fine corso, una grande grigliata per celebrare tutti in compagnia la fine di un periodo intenso e di grande concentrazione, poi domenica mattina la cerimonia ufficiale di chiusura del corso con la consegna degli Attestati di partecipazione, alla presenza del Sindaco di Clivio Peppino Galli, del Direttore della Scuola Nazionale di Speleologia CAI Donato Pupillo e del Direttore del Corso Guglielmo Ronaghi. A questo punto si riprende nuovamente con le attività speleologiche e il G.S. Prealpino sta già pianificando una serie di esplorazioni in grotte della zona, oltre ai preparativi per il corso di introduzione alla speleologia che inizierà il 6 settembre, un’occasione da non perdere per tutti coloro che desiderano avvicinarsi in sicurezza a questa affascinante ed emozionante attività.