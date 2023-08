A Gallarate confermata via Mazzini in entrata. Ma viene rimosso il semaforo

Dopo quattro anni e mezzo dalla decisione (sperimentale) di invertire il senso di marcia in via Mazzini e via Postporta, a Gallarate la decisione definitiva. Ma viene rimosso il semaforo che in via Roma regolava la nuova svolta in ingresso in centro.

«Lunedì prossimo partiranno i lavori per l’eliminazione e per la modifica delle corsie» dice il sindaco Andrea Cassani.

«Dopo una lunga sperimentazione possiamo dire che la soluzione per via Mazzini è gradita a residenti e cittadini, ha anche ridotto le code su via Roma, avendo snellito il passaggio che prima prevedeva due semafori» (all’incrocio via Roma-via Mazzini e pochi metri oltre all’incrocio Roma-Corso Sempione-Marsala).

«A questo punto andremo a consolidare la nuova viabilità, togliendo il semaforo per la svolta». E questo perché «la svolta con semaforo che era forse la parte più noiosa per chi doveva passare di lì»

La nuova sistemazione, che a questo punto chiude la lunga fase sperimentale iniziata pre-Covid, prevede dunque la conferma di via Mazzini e via Postporta in direzione centro, ma la modifica delle corsie su via Roma, con nuovi spartitraffico aggiuntivi per incanalare nel modo corretto le auto che vogliono svoltare in via Mazzini, al posto del semaforo installato nel settembre del 2019.

Con la conferma di via Mazzini-Postporta in entrata, va ricordato che una nuova uscita dalla Ztl è stata prevista in via Turati, che diventa a doppio senso con rimozione di panchine e parte dell’arredo urbano.

Lavori in via Roma attesi da lunedì, si diceva. «Sospendiamo per un periodo i lavori di asfaltature delle strade, faremo questo lavoro prima dell’inizio delle scuole». Modificata via Roma, si tornerà al lavoro sulle strade che mancano, tra quelle interessate (vedi qui) da asfaltature totali, parziali o ripristini da parte di società che avevano svolto lavori di scavo.