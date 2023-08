A Gallarate i fiati solisti dell’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

Domenica 3 settembre alle ore 21 a Palazzo Broletto ( via Cavour 2) di Gallarate ci sarà lo spettacolo musicale che vedrà protagonista i fiati solisti dell’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Da molti anni anni l’orchestra presenta concerti con ospiti illustri (basti citare Meloni, Formisano, Zoni, Stagni, Thouand, Di Rosa, Screpis, Laffranchini, Santaniello, Giani, prime parti delle orchestre della Scala, Sinfonica di Milano, Pomeriggi, Santa Cecilia, così come i pianisti Maurizio Zanini, Roberto Plano, Ruben Talon ed Irene Veneziano).

«In questo contesto di collaborazioni prestigiose – spiegano gli organizzatori – troviamo anche in passato ed in diverse occasioni il primo oboe della Sinfonica Rai, Francesco Pomarico che questa volta sarà insieme ad altri tre colleghi della medesima rinomatissima orchestra: Luca Milani, primo clarinetto, Alexander Grandal, primo fagotto e d Ettore Bongiovanni, primo corno».

Verrà eseguita con loro la sinfonia concertante per fiati di Mozart (che in passato l’orchestra ha più volte eseguito con i solisti ella Scala). Il concerto rientra nel programma Broletto Classico giunto alla terza edizione. Nel corso della serata verrà anche eseguita la sinfonia in sol min. K 550 di Mozart.

Il concerto è patrocinato dal Comune di Gallarate. La prevendita è presso Carù Dischi piazza Garibaldi Gallarate. I biglietti saranno in vendita anche il giorno del concerto presso Palazzo Broletto dalle 18. Il costo e’ di 10 euro. Per i giovani fino a 25 anni riduzione a 5 euro.