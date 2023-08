A Gallarate una serata per conoscere il Qigong, l’antica pratica per l’armonia di corpo e mente

La Casa del Tao di Gallarate propone una serata gratuita dedicata alla conoscenza del Qigong, una pratica che affonda le sue radici nella cultura cinese e che combina movimenti lenti, respiro e uso consapevole della mente aiutando a promuovere il benessere generale dell’organismo e a migliorarne l’equilibrio.

L’appuntamento è per martedì 19 settembre alle 19,30 nella sede della Casa del Tao, in via Cattaneo 22 a Gallarate.

Sarà possibile provare con gli istruttori alcuni esercizi di Zhineng Qigong, semplici tecniche per rilassare la mente, ridurre lo stress e aumentare l’energia vitale.

Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza precedente e la serata è aperta a tutti.

E’ necessario prenotare la partecipazione al numero 349 1495979 (anche WhatsApp)