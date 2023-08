A Galliate Lombardo un omaggio alla Belle époque in quattro puntate

“I ruggenti Anni Venti” è il primo di quattro spettacoli, portati in scena dal gruppo musicale Grande Orfeo. L’appuntamento è per sabato 26 agosto alle 21 all’Anfiteatro di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa (in caso di maltempo al Salone dell’Oratorio)

Il Comune di Galliate Lombardo presenta la rassegna teatrale “L’Europa maliarda – Musica, letteratura e costume nella Belle époque e dintorni”, composta da quattro spettacoli a cura del gruppo musicale Grande Orfeo, che prenderà il via sabato 26 agosto alle ore 21 (orario d’inizio di tutte le pièce) all’Anfiteatro di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa (in caso di maltempo al Salone dell’Oratorio della piazza Parrocchiale) con “I ruggenti Anni Venti”.

La rassegna vuole essere un omaggio al “bel mondo che fu”, il periodo aureo dell’Europa tra il 1870 e lo scoppio della Grande Guerra, che vide il fiorire delle arti e del divertimento spensierato. Il Grande Orfeo, gruppo teatral-musicale che ripropone autori e repertori dimenticati, grazie all’archivio letterario e musicale del suo fondatore Mario Chiodetti, presenta in il percorso culturale e artistico dell’Italia a cavallo tra Otto e Novecento, partendo dagli ultimi lampi della Scapigliatura per arrivare all’entrata in guerra, il 24 maggio 1915.

Nel mezzo, il divertimento del caffè concerto, moda arrivata da Parigi e presto dilagata nelle più importanti città italiane, con locali di prim’ordine, come il Salone Margherita di Napoli, il Grande Orfeo di Roma, l’Eden di Milano, l’incendio dell’Europa da parte di Marinetti e del Futurismo, e gli ultimi “salotti buoni” cari ai poeti crepuscolari e alle grandi dame in disarmo. Ci sarà poi una puntata nei ruggenti Anni Venti, con l’avvento dei nuovi balli, dei primi dischi di jazz e delle canzoni che inneggiavano alla “donna crisi” sul modello della scrittrice e poetessa Amalia Guglielminetti, la “Vipera” portata al successo dalla grande Anna Fougez. Nel corso dello spettacolo, i componenti di Grande Orfeo ridaranno vita ai personaggi che fecero grande la Belle époque, con il recupero di musiche originali e di testi insoliti e rari.

Sabato 26 agosto, ore 21, all’Anfiteatro di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, andrà in scena “I ruggenti Anni Venti”. Lo spettacolo ripropone le mode e i modi dei ruggenti Anni Venti, con l’Italia che usciva dalla guerra e si apprestava a voltare pagina. Cambiano infatti il modo di vestire, arrivano nuovi ritmi dall’America, il caffè concerto si trasforma in tabarin, la donna perde le forme opulente diventando androgina, e in Italia uno dei modelli è la poetessa Amalia Guglielminetti, l’altro è la diva Anna Fougez, che lancia la canzone “Vipera”, emblema di una generazione. Nei salotti si alternano canzoni, brani da camera e d’opera a letture di poesie e prose degli autori dell’epoca.

Accanto agli “hit” del periodo, da “Scettico blues” a “Vipera”, saranno eseguiti brani di Rulli, Ranzato, Satie, Gnaga e altri compositori del tempo, in alternanza a letture di scrittori e poeti, dalla Guglielminetti a Guido da Verona, a Campanile, Patroni, Irene Brin, Petrolini e altri.

Fanno parte del gruppo il Grande Orfeo: Mariachiara Cavinato (soprano), Mario Chiodetti, (narratore) Francesco Miotti, (pianoforte), Maura Tombolato, attrice