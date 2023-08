A Gavirate un fine settimana con la Freerider Sport Events Fest

Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre il lungolago di Gavirate si colorerà di arancione per ospitare la festa culinaria dedicata all’associazione varesina Freerider Sport Events, eccellenza nazionale dell’insegnamento dello sci alpino e del wakeboard da seduti per persone con disabilità.

L’appuntamento d’apertura è fissato giovedi 31 Agosto con l’apericena a base di arrosticini e pulled pork, con la colonna sonora del Live Show di Mauro Palermo, chitarrista di Vasco Rossi in “Liberi, Liberi”.

Venerdì “cena romana” con menù tradizionale della Capitale: amatriciana, saltimbocca e maritozzi, sulle note del DJ set di DJ Kappa.

Sabato sera i sapori arriveranno dalla Valtellina, con in tavola bresaola, formaggi tipici, polenta girata a mano, brasato, sciatt e sul palco DJ Kappa, MC Colo e il Team di “Music&Mor”.

Domenica a pranzo il gran finale con i sapori del Trentino Alto Adige ricchi di formaggi e speck, canederli, strudel e l’immancabile polenta.

Una festa pensata bene per far del bene con in regia la Pro Loco di Gavirate, che metterà in campo il suo esercito di volontari portatori sani di impegno e attenzione per il territorio e per gli altri. Ancora una volta i varesini e gli ospiti in arrivo da tutta Italia troveranno il tratto del lungo lago di Varese più pulito e funzionale.

In caso di maltempo la festa si svolgerà nella tensostruttura in loco con oltre 300 posti a sedere al coperto.