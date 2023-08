A Lavena Ponte Tresa l’area Bröa si trasforma: da parcheggio a spazio per il relax sul lago

Proseguono a Lavena Ponte Tresa i lavori in località Bröa, nella frazione di Lavena, dove l’area sterrata adibita a parcheggio sarà trasformata in una zona relax in riva al lago, dove ci saranno anche strutture per il tempo libero e lo sport, con un campetto per il basket a 3, beach volley e calcetto e un punto di approdo per i kayak.

«Il nostro lungolago non è solo una splendida passeggiata ma anche una serie di spazi per godersi il lago – dice il sindaco Massimo Mastromarino – Dopo il campeggio, l’area feste e prossimamente l’area Rock trasformata in parco a lago. E le novità E le novità a Lavena Beach non sono finite».

Per compensare i parcheggi eliminati nel borgo sullo stretto di Lavena e per dar modo a residenti e turisti di parcheggiare a poca distanza, sono in corso i lavori per trasformare un’area di fianco al cimitero in un parcheggio esterno al centro storico, da cui in pochi minuti si raggiunge la passeggiata a lago.