A Lavena Ponte Tresa vandalismi contro il mezzo per il trasporto disabili. Il sindaco: “Persone miserabili”

Fermo, per un atto di vandalismo, il nuovo mezzo del Comune di Lavena Ponte Tresa per il trasporto delle persone fragili, acquistato nel marzo scorso grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia.

Un danno che non interromperà il servizio messo a disposizione del Comune con i suoi volontari, ma che lascia l’amaro in bocca: «Questa notte, una persona che non esito a definire un miserabile, ha pensato bene con un punteruolo di bucare una delle ruote del nuovo mezzo comunale utilizzato per il trasporto delle persone fragili – è il commento del sindaco Massimo Mastromarino – Nulla di male, utilizzeremo l’altro mezzo e nessun servizio verrà soppresso».

Un gesto che però non va sottovalutato, perché danneggia tutta la comunità, aggiunge il sindaco: «Di sicuro non è stato un urto accidentale, si vede benissimo il taglio provocato con un oggetto appuntito, per accanirsi contro un bene del Comune. Rimango sempre più convinto della necessità di contrastare con ogni mezzo tutti quei comportamenti che danneggiano la cosa pubblica, o ne implicano un uso distorto a scapito dell’intera collettività. Cercheremo di capire chi è stato, perché credo che sulla legalità non si possa indietreggiare di un singolo passo.».

Il furgone del Comune danneggiato nella notte