A Laveno arriva la Ztl del “Borgo storico”

Zona a traffico limitato nel centro storico di Laveno. Il provvedimento entrerà in vigore a partire da lunedì 21 agosto e riguarderà alcune vie cittadine: via Gramsci, Tinelli, Lumaca, piazza Fontana, via Della Pergola, Caprera e Vararo.

La nuova zona a traffico limitato è stata chiamata “Borgo Storico di Laveno“. Nella locandina di seguito le informazioni utili su orari, transito e la sosta dei veicoli. Per l’amministrazione “la zona a traffico limitato con la riqualifica del parco di villa Frua permetterà un importante collegamento tra il borgo storico e il centro del nostro paese”.