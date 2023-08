A Luino arriva una nuova onda di espressione artistica con la mostra collettiva “Anemoia”

Divisa in due sezioni distintive, l’esposizione offrirà una visione dettagliata delle più recenti opere di Max Brain, oltre a presentare un’area dedicata alle straordinarie opere di altri membri del collettivo

Palazzo Verbania di Luino si prepara ad ospitare, a partire da venerdì 15 settembre fino a domenica 17, un evento artistico che promette di portare una ventata di freschezza nella comunità artistica dell’alto Varesotto.

Si tratta della prima mostra del Collettivo “Anemoia”, che verrà inaugurata venerdì 15 alle 17. Questa esclusiva esposizione unisce in modo sorprendente due distinti mondi artistici, portando alla luce una sinergia di creatività che promette di lasciare un’impronta duratura nell’ambito dell’arte contemporanea.

L’esposizione “ANEMOIA” è un’opportunità unica per gli appassionati d’arte di immergersi in un’incredibile varietà di prospettive e di approfondire la comprensione delle forme artistiche. Divisa in due sezioni distintive, la mostra offre una visione dettagliata delle più recenti opere di Max Brain, oltre a presentare un’area dedicata alle straordinarie opere di altri membri del collettivo.

Insieme, queste opere creano un affascinante panorama di espressioni artistiche, che spaziano dalla sottile intimità alla straordinaria universalità. Il collettivo artistico che contribuisce a “ANEMOIA” è un gruppo selezionato di talenti eclettici, ciascuno proveniente da diverse discipline e sfondi culturali. Una collaborazione che ha dato vita a un mosaico di creatività che stimola la mente dell’osservatore, sfidando le convenzioni artistiche e aprendo nuove strade espressive.

La mostra “ANEMOIA” avrà luogo presso il maestoso Palazzo Verbania a Luino, dal 15 al 17 settembre 2023. Durante questi tre giorni, gli amanti dell’arte avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di stimoli visivi e di esplorare le profondità della creatività umana attraverso le opere del collettivo.

«Il nostro obiettivo è creare un’esperienza che vada oltre la superficie, che apra nuovi orizzonti per gli spettatori e che alimenti il dialogo artistico – afferma Max Brain, amministratore del Collettivo -. Invitiamo sia gli amanti dell’arte che i curiosi ad unirsi a noi in questa avventura artistica unica nel suo genere. L’arte è la linfa vitale del nostro progetto, e siamo grati a coloro che condividono la nostra passione. Invitiamo tutti a supportare l’evento condividendo questa straordinaria esperienza artistica con amici e familiari».

Per saperne di più: locandina