A Luino Pellicini presenta “L’Italia vincente” e racconta i primi risultati del Governo Meloni

Dopo l’avvio ad Ostia, il deputato Andrea Pellicini presenterà a Luino la campagna “L’Italia vincente”, iniziativa di Fratelli d’Italia per raccontare i risultati dei primi mesi del Governo Meloni.

L’appuntamento è a Luino lunedì 14 e sabato 19 agosto dalle 10 alle 13 davanti a Palazzo Verbania.

L’iniziativa si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 località turistiche di tutta Italia. Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo: tutti tra gli ombrelloni o sui laghi per comunicare i primi risultati raggiunti.

«Saremo in riva al Lago Maggiore per raccontare i primi significativi risultati del Governo – spiega Pellicini – Aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania. Il primo significativo taglio al cuneo fiscale. E poi la riforma del “fisco amico” con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, la tutela dei più deboli».

Fratelli d’Italia racconta così la prima stagione del governo della destra, comunicando agli italiani i risultati di Giorgia Meloni nei primi nove mesi di lavoro. Lo fa attraverso il pieghevole “L’impegno del Governo Meloni”, che sintetizza l’azione di governo in otto punti.