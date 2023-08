A Luvinate è tempo di festa della birra con la “Lüna’ Beer Fest”

Al Parco del Sorriso di Luvinate si chiude la stagione estiva con un evento da non perdere: torna la “Lüna’ Beer Fest”, festa della birra e del buon cibo organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Appuntamento venerdì 1 e sabato 2 settembre per due giorni di birra, piatti gustosi e musica dal vivo. Si parte venerdì sera con la serata che vedrà la partecipazione del Mastini Hockey Varese (sarà possibile sottoscrivere la tessera socio 2023/24 in vista della riapertura della campagna abbonamenti), dalle 21.30 djset con Dario Dj e il vocalist Beppe per ballare musica Anni 70/80/90 fino ai giorni nostri.

Sabato dalle 17 aperitivo con i Giovani Talenti e a seguire gli Amness Rock Party Band, con un menù speciale a base di Pullled Pork preparato dal gruppo “Altrimenti ci Rubbiamo”.