A Malnate una storia di contrabbando da seguire immersi nella natura del Parco I Maggio

Sabato 2 settembre alle 17 al Parco I Maggio è in programma uno spettacolo teatrale proposto dal Sistema bibliotecario Valli dei Mulini. Lo spettacolo si svolgerà passeggiando nel parco accompagnati in cuffia dalla voce di Andrea Gosetti

Nuova interessante iniziativa del Sistema bibliotecario Valli dei Mulini, che oltre alla promozione della lettura propone tante occasioni culturali per adulti e bambini.

Sabato 2 settembre alle 17 al Parco I Maggio di Malnate è in programma uno spettacolo teatrale proposto dall’attore e regista Andrea Gosetti di Intrecci teatrali con una modalità immersiva che permette di godersi il racconto in modo molto intenso. Lo spettacolo si svolgerà passeggiando nel parco accompagnati in cuffia dalla voce di Andrea Gosetti, che racconterà “La discesa”, una bella storia di natura e contrabbando.

«È la storia del nostro territorio, è la storia del contrabbando – racconta il regista – Una storia che racconta un dialogo silenzioso e solitario con la natura, quando i contrabbandieri vivevano nascosti nel ventre del bosco cercando di scovarsi l’uno con l’altro. Guardie e ladri. Tutto sotto gli occhi della terra, spettatore silenzioso che non li perdeva mai di vista e che a volte combinava scherzi che li facevano venire allo scoperto».

Lo spettacolo, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “Biblioland: 101 modi di divertirsi in biblioteca”, è a partecipazione gratuita ma per motivi organizzativi è necessario prenotarsi con una mail a: sistemabibliotecario@comune.malnate.va.it