A piedi da Trieste a Corfù per aiutare la lotta contro i tumori

In cammino da Trieste a Corfù. Un viaggio di 1.500 chilometri attraverso i Balcani per tracciare un nuovo percorso e raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. È l’impresa che Claudio Licciardi, di Arcisate, e Pascal Delabouglise, di Parigi, intraprenderanno insieme il 7 settembre.

Con ai piedi le scarpe da trekking e solo uno zaino sulle spalle, Claudio e Pascal nei prossimi due mesi cammineranno dalla frontiera italiana attraverso Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro e Albania per giungere infine in Grecia. Il loro tragitto non seguirà la Via Dinarica (cammino già ben segnalato e frequentato), ma si snoderà lungo nuove strade affacciate sull’Adriatico. «Vogliamo tracciare – spiega Claudio – un nuovo percorso lungo la costa, dove il patrimonio culturale è più ricco e gli scenari più affascinanti, ma dove è anche più facile incontrare persone e conoscere le città. Mapperemo tutto il nostro cammino e al ritorno renderemo le tracce Gpx disponibili a chiunque voglia percorrerlo».

Claudio e Pascal si sono conosciuti durante il Cammino si Santiago di Compostela e insieme hanno deciso di imbarcarsi in questa nuova avventura alla ricerca di nuove esperienze più entusiasmanti e impegnative. «Siamo due pensionati – aggiunge Claudio – e prepararci per questa iniziativa ci ha riempito lo spirito. Affrontiamo questo viaggio con immensa felicità e con la consapevolezza di quanto siamo fortunati ad avere la salute necessaria per portarla a termine».

Ed è proprio per questo che Claudio e Pascal hanno deciso di dedicare il loro cammino ad Alessia, la compagna di Claudio scomparsa a causa di una malattia, e di aprire una raccolta fondi da destinare alla lotta contro i tumori. Chiunque può partecipare con una donazione (i dettagli a questo link) e contribuire a raggiungere l’obiettivo di 1.500 euro. I soldi verranno donati alla Lilt (Lega italiana per la Lotta contro i Tumori), che si occupa di aiutare i pazienti oncologici con difficoltà economiche.

L’intero viaggio si potrà seguire sulla pagina Instagram di Pascal e, facendone richiesta, ci sarà anche la possibilità di ascoltare il racconto del viaggio tappa dopo tappa tramite un gruppo Whatsapp.