A Saltrio arriva il Cinema sotto le stelle con “Clifford, il grande cane rosso”

L’appuntamento è per venerdì 1° settembre alla Piscina comunale o, in caso di maltempo, negli spazi di Palazzo Marinoni

Una serata divertente per i bambini e tutta la famiglia con “Cinema sotto le stelle”, un’iniziativa dell’assessorato alla Cultura che venerdì 1° settembre porta a Saltrio il film “Clifford il grande cane rosso”.

L’appuntamento è per le ore 21 alla Piscina comunale, dove il film sarà proiettato all’aperto (è possibile portare da casa cuscino e coperta e ci sarà il servizio bar attivo per tutta la serata). In caso di maltempo la proiezione si terrà a Palazzo Marinoni, in via Pompeo Marchesi 16.

Il film racconta la storia di Emily, una ragazzina di Harlem che, grazie a una borsa di studio, inizia a frequentare una scuola prestigiosa dove però fatica a trovare amici. Triste e sola, affidata per qualche giorno allo sfaccendato ma simpatico zio, si avventura in un tendone nel parco e qui conosce un piccolo adorabile cagnolino rosso. Lo zio la convince a non prenderlo, ma il cane le si intrufola magicamente nello zaino e così passa la notte con lei. Il mattino dopo ha raggiunto proporzioni enormi e ora è alto più di due metri. Un imprenditore che fa esperimenti genetici su animali cerca di appropriarsene, mentre Emily e lo zio provano a ritrovare il misterioso Bridwell, l’uomo del tendone degli animali che però ha lasciato il parco…

Ingresso gratuito.