A scuola dal lunedì al venerdì: a Varese la novità parte dagli istituti superiori Daverio Casula ed Einaudi

L’anno scolastico 2023/24 si aprirà con una piccola rivoluzione. Per la prima volta, le lezioni saranno su 5 giorni settimanali. Ad avviare il cambiamento nella città di Varese il polo tecnico professionale del Daverio Casula e dell’Einaudi. Già da anni lo Stein di Gavirate e l’Ite Tosi di Busto Arsizio ha adottato la settimana corta, ma era un’esperienza solitaria. Da settembre anche a Tradate licei e istituti tecnici saranno strutturati su 5 giorni.

Cinque giorni di scuola con giornate fino a 7 ore di lezione

« Da settembre l’orario verrà strutturato con due uscite settimanale alle 14.45 e tre alle 13.50, due intervalli da dieci minuti e senza pausa pranzo – spiega la dirigente del Daverio Casula Nicoletta Pizzato – Era tempo che la scuola cambiasse formula. Fino a oggi ci bloccava il problema dei trasporti. I nostri ragazzi arrivano anche da lontano e dovevamo garantire uscite che ermettessero loro di prendere i mezzi in tempi ragionevoli. Grazie ai fondi del PNRR potremo tenere aperta la scuola fino alle 17. L’organizzazione è ancora in fase di definizione ma quello è l’obiettivo. Così i ragazzi potranno attendere l’orario del pullman rimanendo in istituto.».

Una scuola aperta per tutti?

« I fondi sono destinati a contrastare l’abbandono scolastico ma permettono di strutturare un’offerta rivolta a tutti, in modo che la scuola diventi un centro di aggregazione. Dopo questi anni difficili di emergenza sanitaria, il ruolo della scuola può tornare centrale»

Quali offerte avete pensato

«Ci saranno proposte di tipo sportivo, culturale, ludico. Abbiamo pensato a un corso di arti marziali che insegnano rispetto e disciplina. Abbiamo optato per uno sport individuale perchè così possiamo accogliere tutte le richieste. Poi si farà l’offerta teatrale, un corso di street art che porterà a ridecorare gli spazi comuni della scuola: in questo modo ci sarà maggiore rispetto per l’arte e la creatività espressa dai compagni di scuola. Sono inoltre confermate le offerte per le certificazioni linguistiche, le attività di potenziamento della competenze di base. Con le aule aperte, gli studenti potranno fermarsi anche solo per studiare da soli o in gruppo»

La rivoluzione è stata approvata sia dal collegio docenti sia dal consiglio di istituto. Tutti favorevoli?

«Non al 100% ma credo che si ovvio che su un cambiamento di questa portata ci sia qualche voce dissonante. Abbiamo, però, svolto un sondaggio tra tutte le componenti e abbiamo avuto il 70% di consensi. Paradossalmente il gruppo meno favorevole è stato quello degli studenti che si è comunque espresso favorevolmente per il 65%»

CAMBIA L’ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE ANCHE ALL’EINAUDI

Il cambiamento proposto dalla dirigente Pizzato ha visto favorevole anche la collega dell’Einaudi Samantha Emanuele: « Non avrebbe avuto senso adottare modelli orari diversi tra i due istituti accolti nello stesso stabile – spiega Nicoletta Pizzato – la dirigente dell’Einaudi è stata subito entusiasta della proposta».

Anche l’Einaudi, dunque, avrà un’articolazione oraria su 5 giorni e la scuola aperta al pomeriggio. L’Einaudi ha già strutturato il piano di offerta grazie ai fondi contro al dispersione. Un progetto ispirato alla caverna di Platone, che vuole portare i ragazzi a crescere soprattutto in autostima, acquisendo competenze e conoscenze: « Finalmente quest’anno abbiamo adottato a larga maggioranza la settimana corta. Sarà più breve ma anche più intenso perchè le porte saranno aperte tutto il giorno».