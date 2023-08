A Somma arrivano Le Grazie: Refreshink al lavoro sul nuovo murale

Somma Lombardo vuole diventare la città dei murales artistici. Un progetto ambizioso e già ben avviato, con l’opera di Ravo Mattoni. E ora è il momento di una nuova opera, firmata da Refreshink, street artist originario della vicina Arona, noto a livello internazionale.

“Somma è pronta a rivestirsi di bellezza e arte”, dice l’assessore alla cultura Donata Valenti. “Dopo la Carità realizzata da Ravo Mattoni, si inizia a realizzare un nuovo murale in via Milano ad opera dell’artista di fama internazionale Refreshink. Con il progetto “Ieri, oggi, domani: il percorso dell’arte Sommese” puntiamo al futuro della città, rendendola un polo artistico di tutta eccellenza e un museo diffuso per tutti”, continua Valenti.

La nuova opera affidata a Refreshink riproduce, come già quella di Ravo, un’opera locale: si tratta delle “Tre Grazie”, un affresco all’interno del Castello Visconti di San Vito, così “si intende valorizzare un’opera di tutto rispetto di maestranza lombarda e rendere ancora più particolare e bello un angolo della nostra città”.

Le opere di Street art, per il loro valore quasi “monumentale”, rappresentano veri atti di ridisegno del paesaggio urbano: “Siamo convinti che la bellezza artistica sia in grado di migliorare la città”, aggiunge l’assessore alla urbanistica Francesco Calò. “Un altro passo in avanti per la nostra città in termini di be