A Varese le campionesse australiane di Rugby Seven incontrano il Minirugby per un allenamento speciale

Le Aussie 7s, campionesse della nazionale femminile australiana di Rugby Seven, sono da una settimana ospiti del Rugby Varese, che ha aperto le porte dell’Aldo Levi di Giubiano per permettere alle australiane di prepararsi in vista di un torneo che si terrà in Irlanda, con quattro allenamenti a porte aperte.

Nella giornata di ieri, domenica 27 agosto, tanti bambini e i loro genitori si sono ritrovati al Levi per un evento di inizio stagione straordinario, un allenamento unico e speciale con i giovani del minirugby di Varese, tenuto proprio dalle campionesse dell’Aussie 7s, arricchito dalla presenza di Fiona De Jong, responsabile dell’Hub Gavirate, e dell’allenatore Tim Walsh, ex giocatore del Petrarca. L’evento è stato arricchito dai saluti del presidente del club, Giovanni Barbieri, e del presidente onorario Angelo Bonalumi, volto storico, oltre che fondatore del Rugby Varese.

“Vedere l’elite mondiale femminile condividere il campo e il loro tempo con i nostri giovani giocatori ha reso l’evento ancora più speciale. La passione per il rugby, unita all’opportunità di apprendere da giocatori di calibro mondiale, ha reso questo incontro un’esperienza indimenticabile per tutti. – racconta Michael Cros, allenatore dell’Under 1o – In conclusione, l’evento al campo Aldo Levi nel ASD Rugby Varese ha dimostrato che il rugby è molto più di uno sport. Maddie Ashby, una delle campionesse, ci ha scritto “È un mezzo per unire le persone, ispirare le nuove generazioni e condividere la passione.” Le campionesse australiane hanno portato un’iniezione di ispirazione e competenza nel mini rugby di Varese, creando un legame duraturo tra i giovani talenti locali e l’elite mondiale del rugby femminile”.

Concluso l’allenamento, tutti si sono riuniti all’interno del ClubHouse, dove si è tenuto un “terzo tempo” speciale: i partecipanti e tanti appassionati hanno potuto godersi il test match delle summer series tra Francia e Australia, condividendo l’emozione del rugby internazionale.