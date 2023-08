A Varese Villa Mylius apre le sue porte per una giornata all’insegna di relax e divertimento

Villa Mylius invita Varese la prima domenica di settembre, a partecipare, nella splendida cornice del suo parco, ad una grigliata all day long: dalle 12 fino al calar del sole, tanto divertimento e relax accompagnato dal sound del dj varesino più amato, Dj Dos e dal vocalist dello sport, l’immancabile Federico “Pisa” Pisanti.

Domenica 3 settembre il Mylius Bar organizza una giornata per ragazzi e famiglie, un picnic allargato senza tavoli o sedie, ospitato dal bellissimo pratone della villa. L’evento è aperto a tutti e non necessita prenotazione. Data la grande affluenza prevista, si consiglia di arrivare presto per trovare parcheggio nei dintorni del parco.