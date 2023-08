A4 Milano-Brescia, chiusure notturne degli svincoli di Sesto San Giovanni e Cormano

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 agosto, con orario 21:00-5:00 sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano.

Dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia. Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano/Meda verso Meda, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Monza e seguire le indicazioni per Brescia/Venezia, con rientro sulla A4 attraverso la stazione di Monza; per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Torino: Milano Viale Certosa.

Nelle due notti di mercoledì 30 e giovedì 31 agosto, con orario 21:00 – 5:00 e dalle 22:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 settembre sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia. L’area di servizio “Lambro sud”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa nelle prime due notti con orario 20:00-5:00 e nell’ultima notte con orario 21:00-6:00. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione di Rho e la SP35 Milano/Meda seguendo le indicazioni per A8 o per A4; per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni verso Brescia: Monza.