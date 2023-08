A8 Milano – Varese: chiusure notturne di Legnano, Rescaldina e Castellanza

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 agosto, saranno chiusi i rami di uscita di Legnano/Rescaldina, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza;

-dalle 21:00 di mercoledì 30 alle 5:00 di giovedì 31 agosto, saranno chiusi i rami di entrata di Legnano/Rescaldina, verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza;

-dalle 21:00 di mercoledì 30 alle 5:00 di giovedì 31 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano;

-dalle 21:00 di giovedì 31 agosto alle 5:00 di venerdì 1 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare a Legnano.