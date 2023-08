Acqua, legami ancestrali e messaggi della natura: una full immersion nel bosco per ritrovare se stessi

Non prendete impegni per i giorni 25 e 26 agosto: alle cascate di Ferrera vi attende un ritiro esperienziale “full immersion” con pernottamento in un contesto meraviglioso, presso l’associazione “Al Picchio Verde” (struttura collegata alle cascate attraverso un sentiero che si snoda nel bosco).

Si tratta di un’opportunità ascolto e crescita personale, in due giorni di ritiro durante i quali saranno centrali, l’elemento acqua fuori e dentro di noi, la musica e le frequenze sonore, i messaggi della natura, i legami ancestrali. Nel viaggio Francesca Coizet, musicista professionista, condurrà l’esperienza espressiva e corporea sulle note del flauto.

Durante le sessioni sarà possibile:

– concedersi tempo speciale

– sviluppare biofilia e rispetto per l’ambiente

– conoscere meglio il nostro territorio e la sua conformazione

– sperimentare la comunicazione interspecie attraverso la musica e vivere un concerto botanico in natura attraverso l’esperienza meditativa dell’ascolto profondo e della tecnologia Plantsplay e Music of the plants

– vivere una vacanza di rilassamento e “sound detox” in pieno contatto con la natura

– creare nuovi legami

– contattare il proprio potere creativo e apprendere nuovi strumenti di benessere

– godere della bellezza di un luogo magico

L’evento è inserito all’interno delle attività autorizzate dal dipartimento di educazione ambientale dell’ente Parco Campo dei Fiori, in un ciclo che attraverserà tutti gli elementi e i loro suoni nell’arco delle stagioni, per tutto l’anno 2023-2024.

L’appuntamento è per i giorni venerdì 25 agosto a partire dalle 18.30 alle 21.30 (Energie del tramonto) e sabato 26 agosto dalle 7.00 alle 10.00 (Energie dell’alba).

Il contributo per la partecipazione è il seguente:

– Singola sessione: 25 € a persona

– Tramonto + alba: 40 € a persona

Il pernottamento

L’ampio spazio immerso nel verde permetterà di dormire in tenda sotto le stelle ma sarà possibile dormire anche in camere confortevoli e curate.

– Tenda + colazione: 10 € a persona

– Camera + colazione: 20 € a persona

I costi sono comprensivi di quota associativa.

Se porterete con voi qualcuno potrete accedere ad un prezzo dedicato.

CONTATTA GLI ORGANIZZATORI E PARTECIPA Francesca Coizet

@: francesca.coizet@gmail.com

M: 347 8904678 Instagram | Facebook Associazione “Al Picchio Verde”

Via Luinese 37, Cunardo (Va)

@: alpicchioverde.aps@gmail.com

M: 351 707 0230 (Boris) Instagram | Facebook

La location: le cascate di Ferrera

Prima di creare le meravigliose cascate in località Ferrera (Va), il torrente Margorabbia percorre la Valganna e attraversa laghi, orridi, grotte sotterranee. Il suo percorso attraversa luoghi del nostro territorio varesino, raccogliendo energie e storie che porta con sé nel suo canto. Lo scorrere dell’acqua ci riporta al fluire, tra tante esperienze ci insegna a osservare le resistenze e a lasciarle andare. Comprendere come agisce questo elemento in noi in relazione alla natura, offre preziosi strumenti di crescita e benessere personali. L’elemento acqua è custode della biodiversità, della vita, della memoria del paesaggio esterno e interno e la restituisce quando impariamo ad ascoltare.

Chi è Francesca Coizet

“Sono una musicista professionista. Nel 2001 mi sono laureata in conservatorio in flauto traverso e ho da subito integrato la mia attività concertistica approfondendo l’esperienza espressiva e corporea della musica.

Specializzata in musicoterapia, suono vibrazionale, nada yoga; concentro le mie ricerche sulla neurofisiologia delle piante e la relazione dell’uomo con l’ecosistema attraverso l’esperienza della musica, dell’ascolto e della coscienza del corpo. La Natura è musica ad altissimo livello, è un campo vibrazionale in perpetua trasformazione.

Il mio progetto più recente, Concerto Botanico, sfrutta la tecnologia e la conoscenza nell’ambito delle neuroscienze per poter ascoltare la musica prodotta dalle piante, e co-creare con loro esperienze artistiche ed emozionali nel suono e nella relazione con il mondo vegetale”.