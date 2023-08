Ad Angera la Bruschera è in festa: un weekend con musica, sport e buona cucina

Appuntamento dal 1 al 3 settembre al parco del rione. Il 1 settembre per piccoli e grandi sportivi si tiene anche “La Bruschera in corsa”, gara podistica non competitiva

Angera dà il benvenuto a settembre con uno degli appuntamenti più amati dell’estate, la festa del Rione Bruschera. Tre giorni di iniziative accanto al ricco stand gastronomico che sarà in funzione a partire dalla serata di venerdì 1 settembre (sarà aperto anche per la cena di sabato 2 e per il pranzo e la cena di domenica 3). L’iniziativa, giunta quest’anno alla 46esima edizione, è organizzata dall’Associazione Amici della Bruschera che riunisce moltissimi volontari di tutte le età.

Tra gli appuntamenti in programma nel weekend si segnala musica dal vivo con il Tributo agli 883, in programma venerdì sera e, come da tradizione, le due serate danzanti il sabato e la domenica a partire dalle 21.

Il 1 settembre inoltre si corre con “La Bruschera in corsa“, manifestazione sportiva organizzata dagli appassionati di Podsimo angerese. Si tratta di una gara podistica non competitiva aperta a tutti di 6,5 Km e un mini giro di 600 metri per i più piccoli. Ritrovo dalle ore 18.00 al rione di Via Bruschera e iscrizioni presso lo stand della festa (Costo iscrizione 5€ – Baby giro gratuito Premi ai Primi 5 Classificati Uomini/Donne e ai primi 3 del Baby giro aperto ai bambini fino a 12 anni).