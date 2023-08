Ad Arcumeggia “La notte dei poeti”, celebrazione magica tra poesia, musica e un omaggio a Pablo Neruda

Si terrà questa sera, sabato 12 agosto, la 35ma edizione della “Notte dei Poeti” ideata nel 1988 da Dino Azzalin, medico, poeta e scrittore. Nei giorni che seguono San Lorenzo, i poeti coi loro “accoliti” si danno convegno in una sorta di segreta comunità degli animi, per celebrare il proprio afflato creativo, in una notte magica nel red garden di voci e lucciole. Quest’anno si svolgerà nei dintorni del paese dipinto di Arcumeggia, dove l’arte si respira 365 giorni all’anno tra gli affreschi sui muri delle case.

(Nella foto sopra, da sinistra: Andrea Zanzotto, Nicola Crocetti, Alda Merini e Dino Azzalin)

UN OMAGGIO A PABLO NERUDA

L’appuntamento è al Casello delle Marianne, dopo le 21, luogo ameno e silvestre sta nell’ampio respiro che la natura offre nel connubio profondo della parola poetica con la pura emozione del canto.

La celebrazione di quest’anno sarà anche una bella occasione per rendere omaggio al grande poeta cileno e Premio Nobel della Letteratura, Pablo Neruda nel 50mo anniversario della sua morte avvenuta in circostanze misteriose, il 23 settembre 1973, subito dopo il colpo di stato militare del generale Pinochet che spodestò il governo democratico di “Unidad Popular” di Salvador Allende.

LA PRESENZA DEI PIÙ GRANDI POETI ITALIANI

Nel corso degli anni i più grandi poeti contemporanei italiani si sono avvicendati alla corte del “Faido” verde borgo varesino innanzi a “sua maestà” il Rosa, dove tutto prese inizio. In quel luogo i più grandi autori italiani tra cui Andrea Zanzotto, Alda Merini, Milo De Angelis, Giancarlo Pontiggia, Franco Buffoni, Giovanna Sicari, fino ai nostri, Angelo Maugeri, Mauro Maconi, Mario Santagostini, Alberto Casiraghy, Vivian Lamarque, Fabio Scotto, e il più importante editore di poesia italiana, Nicola Crocetti, insieme a tanti altri, hanno portato Poesia e bellezza alla “Notte dei Poeti”. Così hanno dato lustro e importanza a una manifestazione ormai divenuta una preziosa tradizione del territorio prealpino.

nella foto il poeta Dino Azzalin

OSPITI D’ONORE E POETI LETTORI

Quest’anno gli ospiti d’onore saranno i musicisti Franco Donaggio e Silvio Pezza il primo con armonica cromatica e il secondo con la chitarra classica (a sei corde) faranno compagnia a due grandi interpreti del teatro contemporaneo Serena Nardi attrice, drammaturga e regista attualmente impegnata nel Festival Menotti– Estate Estense con la Traviata di Giuseppe Verdi e Nicola Tosi attore e insegnante di teatro.

I poeti-lettori invitati a leggere i propri testi, ne dedicheranno uno a Neruda. Sono: Federico Pedroni (alla sua prima lettura), Viviana Faschi, Soraya Cordaro, Sandro Sardella, Eleonora Bassani, Flavio Moneta, William Cisco, Elena Vicentini, Silvia Ambrosetti, Francesco Adragna,Valeria Ferrari, Enrico Brunella, Donata Ghielmi, Salima Martignoni, Terenzio Cuccuru, Elena Danelli, Gaetano Blaiotta, Christoper Wood, Giammaria Viviani e Sara Pennacchio.

“X AGOSTO” DI GIOVANNI PASCOLI

Nel corso delle letture Giulia Sarah del teatro Ululu, e Marco il suo Prometeo, funamboli circensi dello Studio Festi e Monica Maimone danzeranno col fuoco tra le magie del bosco illuminando le muse e le parole di immagini fatate. Alla fine i testi letti verranno bruciati nel fuoco propiziatorio per donare feconde ispirazioni ed energia nuova ai poeti, seguirà infine la tradizionale recita collettiva del “X Agosto” di Giovanni Pascoli e tutti i partecipanti volgeranno lo sguardo al cielo per cogliere tra le labbra e la voce, il pianto di stelle sulla scia luminosa dei desideri più intimi e segreti.