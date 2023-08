Affidata in prova ai servizi sociali si prostituisce in casa: 41enne di Somma Lombardo torna in carcere

Una misura alternativa alla detenzione, che però non rappresenta un “liberi tutti“: una persona che è sottoposta a questo istituto non può per esempio prostituirsi. Cosa che puntualmente è stata contestata ad una donna, ora tornata dietro le sbarre.

L’incredibile storia risale a qualche giorno fa. La donna stava scontando il suo debito con la giustizia e da qualche anno era anche stata ammessa all’affidamento in prova al servizio sociale, misura però che le è stata revocata a causa di una condotta non aderente alla finalità rieducativa della pena. A finire in carcere è stata una 41enne residente in provincia, con precedenti penali per reati afferenti alla prostituzione ed al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La donna, che scontava la misura alternativa presso l’abitazione di alcuni parenti, con il passare del tempo ha commesso diverse intemperanze che hanno minato l’andamento familiare tanto da rendere necessari diversi interventi delle forze dell’ordine, che hanno appurato una condotta di vita poco in linea con gli obblighi imposti dalla misura. Quanto emerso è stato immediatamente rapportato all’Ufficio di Sorveglianza di Varese che ha disposto il ripristino della detenzione in carcere.