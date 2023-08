Agosto tagliaerba non ti conosco, a Madonna Regina di Busto Arsizio erba più alta delle persone

Madonna Regina sta diventando una giungla. È la denuncia di Sergio Moriggi, uno dei residenti più attivi del quartiere di Busto Arsizio ed ex-presidente dell’Acli, che ha scritto una lettera corredata da alcune fotografie per raccontare quanto sta avvenendo da qualche settimana a questa parte in alcune vie.

«Nel quartiere di Madonna Regina in Busto Arsizio la vegetazione ha ormai preso il sopravvento sulla viabilità del quartiere. L’erba ha raggiunto altezze superiori alle persone. Mi sembra opportuno inviarvi alcune foto su via Bonsignora e l’accesso alla scuola materna. La situazione è ripetitiva anche su altre vie compreso il nuovo marciapiede su via Lonate. Non siamo a conoscenza di chi e quale contratto esista con chi dovrebbe sfalciare le vie e i marciapiedi. Non sappiamo quale contratto esista con chi lavora i terreni agricoli ma sappiamo che tutte le proprietà sono del Comune di Busto Arsizio» – scrive Moriggi nella sua lettera.