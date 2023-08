Ai Giardini Estensi di Varese settembre inizia con il Black & Blue Festival

Nella cornice dei Giardini Estensi di Varese arrivano i suoni della musica afroamericana.

Dall’1 al 3 settembre 2023 il Black & Blue Festival, che in più di vent’anni di storia ha ospitato artisti provenienti da tutto il globo e decine di vincitori di Grammy Award (da Keb’ Mo a John Hammond, dagli Hot Tuna a Robben Ford), ritorna in una versione completamente gratuita che renderà omaggio questa volta ai grandi interpreti della scena italiana.

Per iniziare, come si suol dire, col botto, non si poteva che invitare l’inimitabile, carismatico “papà del blues italiano”; venerdì 1 settembre Fabio Treves vi accompagnerà tra le mille sfumature del blues moderno armato della sua mitica armonica e supportato da una band pazzesca. Un concerto imperdibile per gli amanti della musica di qualità.

Sabato 2 sarà la volta degli Sugar Plum Pharahos, ensemble di navigati musicisti che Sananda Maitreya (al secolo Terence Trent D’Arby) ha voluto negli ultimi anni sempre al suo fianco. Un turbine di sonorità tra rock, pop, funk, soul, R’n’B che verrà impreziosito dalla voce graffiante di Beatrice Baldaccini, vera e propria stella dei musical teatrali. Una serata che ripercorrerà le carriere delle grandi interpreti del rock-blues, da Janis Joplin a Tina Turner.

Domenica 3, per il gran finale sotto la tensostruttura, cambieremo nuovamente le “spezie sonore” con i Tijuana Horror Club e la loro originalissima miscela di rock’n’roll, punk, swing e blues. Sarà come essere catapultati in un infuocato crocicchio dove si incontrano per un folle jam session Jerry Lee Lewis, Tom Waits, Django Reinhardt, Screaming Jay Hawkins e i Cramps.

—

Black & Blue Festival 2023

Varese Giardini Estensi, via Sacco 5

venerdì 1 settembre

TREVES BLUES BAND

sabato 2 settembre

THE SUGAR PLUM PHARAHOS featuring BEATRICE BALDACCINI

domenica 3 settembre

TIJUANA HORROR CLUB

Tutti gli eventi sono a INGRESSO LIBERO

ore 21.00

Evento curato da A.P.S. Black & Blue in collaborazione con il Comune di Varese