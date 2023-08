Al cinema sotto le stelle di Villa Calcaterra a Busto Arsizio arriva Sing 2

Sabato 19 agosto alle ore 21.30 l’arena all’aperto di Villa Calcaterra ospita una serata di cinema sotto le stelle per famiglie e bambini con la proiezione di film di animazione “Sing 2 – Sempre più forti” di Garth Jennings.

In caso di maltempo la proiezione sarà annullata.

La partecipazione è per tutti gratuita.

La serata è inserita nel calendario della settima rassegna di Cinema della Scienza a cura dell’Università dell’Insubria in collaborazione con l’ICMA.

Prima delle proiezioni verranno proiettati i corti degli studenti dell’Icma.