Le musiche di Hollywood al Concertone di Fenestrelle: dirige il tainese Paolo Annunziato

Dal Padrino alla sigla di Game of Thrones. Le più famose e affascinanti colonne sonore di Hollywood e della tv saranno le protagoniste di quest’anno al Concertone di Ferragosto a Fenestrelle.

Giunto alla sua diciannovesima edizione, l’evento clou del festival Scenario di Montagna – che in passato per il 15 agosto ha ospitato rinomati artisti come Morgan, Stefano Bollani e Roberto Vecchioni -, ha scelto la musica dei grandi compositori fra cui John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri e Alfred Neumann lo spettacolo che si terrà nel Forte che svetta nelle alte quote piemontesi, a 1783m sul livello del mare.

Il concerto, infatti, non si limiterà all’esecuzione dei circa 20 brani in scaletta, ma sarà caratterizzato dalla presenza di un narratore che intervallerà i brani raccontando al pubblico peculiarità sui film, citazioni e parti recitate tratte dai film, la cui colonna sonora viene poi eseguita successivamente. Il tutto sarà accompagnato da dei tappeti di effetti sonori, dialoghi originali degli attori, e altre atmosfere controllate da un tecnico che sincronizzerà l’incipit e la fine dei brani con le parti narrate.

Il compito di dare vita alle composizioni che hanno fatto la storia del cinema e ai temi delle moderne serie tv targate Netflix e HBO spetterà alla CineSymphnony Orchestra: una neonata orchestra formata quasi interamente da musicisti under 30 (l’età media è di 25 anni), ragazzi neo-diplomati al conservatorio e provenienti dal territorio Piemontese.

«Ciò che accomuna questo gruppo di musicisti, oltre all’amore per il proprio strumento e per il suonare insieme in orchestra, è infatti la passione per il mondo del cinema e delle serie TV» spiega il direttore d’orchestra e cofondatore Paolo Annunziato, compositore e orchestratore ventottenne originario della Provincia di Varese (Taino) ma da anni attivo a Roma, dove lavora principalmente nel campo delle colonne sonore per film e serie TV Italiane.

Così Annunziato presenta la sua orchestra che dirigerà a partire alle 18 di martedì 15: «La nostra missione è di creare esperienze musicali coinvolgenti e memorabili per il pubblico, trasportandolo nel magico mondo delle colonne sonore che hanno segnato il cinema. Siamo fortemente impegnati a mantenere viva la tradizione e l’importanza della musica da film, che ha il potere di emozionare, ispirare e connettere persone di diverse età e background. La nostra orchestra si impegna a preservare e interpretare con maestria le opere dei grandi compositori cinematografici, portando nuova vita alle loro composizioni attraverso l’energia giovanile e la passione che ci contraddistingue».