Al via la campagna abbonamenti della Pro Patria: presentata la nuova “fidelity card”

SoPROud- Così orgogliosi. Per lanciare la campagna abbonamenti della stagione 2023/24 la Pro Patria punta su uno dei marchi di fabbrica della società calcistica di Via Ca’ Bianca: l’orgoglio tigrotto.

Con un gioco di parole che unisce l’inglese al nome della squadra di Busto Arsizio, la società di Serie C, l’unica a calcare i campi del professionismo in provincia di Varese, ha deciso di presentare in videomessaggio (rinunciando alla tradizionale conferenza stampa, ndr.) novità e tariffario per l’annata sportiva ormai alle porte (si parte domenica 3 settembre proprio allo Speroni di Busto Arsizio nella gara inaugurale contro la Giana Erminio).

A fare le veci della società la nuova addetta stampa Martina Crosta, con l’annuncio dei prezzi rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione (già al ribasso rispetto all’ultimo anno pre-pandemico), ad esclusione della tribuna vip-sostenitori, passata da 600 a 800€ per le 19 gare casalinghe di regular season. «La motivazione è semplice, chi opta per questo abbonamento ha a cuore la Pro Patria e vuole dare il proprio contributo alla società».

(in fondo all’articolo il listino completo, nei prossimi giorni date e orari per effettuare gli abbonamenti)

La principale novità è invece rappresentata dalla nuova Pro Patria Card – indispensabile per sottoscrive gli abbonamenti – in sostituzione delle vecchie già rilasciate in passato a partire dal prossimo 23 agosto: «Innovazione, qualità ed ambizione, ecco gli ingredienti della ricetta vincente di Amedea: la nuova Fidelity Card andrà a sostituire completamente quelle vecchie, le quali non saranno più operative. Il costo di attivazione è di € 10, ma la nuovissima Card porterà molteplici benefici al possessore, come diverse scontistiche in tante attività commerciali bustocche». Così promette la società, che lo scorso anno aveva posto come obiettivo la sottoscrizione di 800 abbonamenti, traguardo non raggiunto nonostante una costante crescita di biglietti staccati col progredire della stagione, forse anche complice i risultati positivi centrati da Vargas almeno fino a febbraio e la contemporanea fine dello stato di emergenza.

LE TARIFFE PER LA STAGIONE 2023/24