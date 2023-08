Albanese e Fortunato nel World Tour, la Eolo-Kometa ingaggia il colombiano Restrepo

Come di consueto, l’estate porta con sé i movimenti del mercato nel mondo del ciclismo in vista della stagione 2024. Dopo tre anni, la Eolo-Kometa dovrà ridisegnare le proprie gerarchie perché i due capitani di quest’anno (galloni meritati per via di risultati e prestazioni) sono stati ingaggiati da altrettante formazioni del World Tour.

Vincenzo Albanese passerà infatti ai francesi della Arkea-Samsic (che si chiamerà Arkea-B&B) mentre lo scalatore Lorenzo Fortunato (foto in alto | Sprint Agency) ha firmato un biennale con i kazaki dell’Astana-Qazaqstan dove troverà in ammiraglia il “nostro” Stefano Zanini. “Alba” e “Fortu” hanno dato tanto alla squadra diretta da Ivan Basso: il primo ha all’attivo una vittoria e ha ottenuto un numero enorme di piazzamenti, il secondo ha centrato ben cinque successi a partire dalla celebre tappa dello Zoncolan al Giro 2021.

La compagine di matrice varesotta però ha iniziato a sua volta a rimpolpare la rosa, forte anche dell’importante accordo di sponsorizzazione con la Polti che diventerà main sponsor e darà il nome alla squadra (Eolo e Kometa hanno comunque confermato il loro appoggio anche nel futuro). Il primo volto nuovo sarà quello di Jhonatan Restrepo, 28enne scalatore colombiano già visto in Italia con la maglia dell’Androni Giocattoli.

Restrepo ha all’attivo sette vittorie tra i professionisti anche se ben sei sono state ottenute al Giro del Ruanda (una delle poche corse africane di livello internazionale) in tre diverse edizioni. Quest’anno il colombiano sta correndo per la GW Shimano-Sidermec, la diretta erede della Androni (il gm è sempre Gianni Savio) e ha ottenuto una bella vittoria al Giro della Provincia di Reggio Calabria battendo tra gli altri Mirco Maestri della Eolo che fu terzo.

Proprio quell’arrivo vincente sul lungomare reggino spiega bene quale può essere l’altro punto di forza del corridore andino: oltre ad avere buona gamba in salita infatti, Restrepo è molto veloce e può risaltare nelle volate a gruppo ristretto. «Non ho paura del contatto, di entrare negli arrivi di gruppo. Se mi posiziono bene, posso superare le salite e cercare la vittoria con la mia velocità – spiega nella propria presentazione – Il sogno è correre il Giro ma voglio essere competitivo fin dall’inizio della stagione».

IN FRANCIA – La Eolo intanto è impegnata sulle strade di Francia con il Tour Poitou-Charentes da oggi (martedì 22) a venerdì 25. Nel mezzo anche una doppia semitappa con tanto di crono individuale. Il team varesotto schiera Mirco Maestri, capitano designato, lo sprinter Giovanni Lonardi (in buona forma nonostante una caduta recente), e ancora gli italiani Samuele Rivi, Simone Bevilacqua e Andrea Pietrobon e gli spagnoli David Martin e Diego Sevilla.

Proprio Lonardi ha sfiorato la vittoria nella prima tappa: il velocista veronese si è piazzato al secondo posto nella tappa d’apertura alle spalle del norvegese Vaerenskjold del team Uno-X.