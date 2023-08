Alessio Rovera ritrova i prototipi: al volante in Spagna con il team AF Corse

Alessio Rovera riavvolge il nastro della propria carriera, almeno per un weekend: il “ferrarista di Varese” tornerà infatti al volante di una Oreca-Gibson di classe LMP2, la vettura prototipo con cui ha vinto il titolo mondiale di categoria nel 2022. L’occasione è la tappa spagnola della serie ELMS (European Le Mans Series) che si disputa sabato 26 agosto sul tracciato di Aragon.

Rovera resta “fedele” al team di cui è pedina fondamentale, la AF Corse di Piacenza, e ritrova in squadra il gentleman francese François Perrodo con cui ha condiviso la corona iridata sia in GT Pro-Am sia in LMP2 Pro-Am nelle ultime due annate. A completare il terzetto di piloti un altro transalpino dal curriculum importante, Matthieu Vaxiviere, abitualmente impegnato nel WEC con la Alpine e vicecampione assoluto 2022. In questo caso Alessio sostituisce il britannico Ben Barnicoat, abituale “occupante” del sedile sul prototipo di AF Corse.

La “4 Ore di Aragon” è il terzo appuntamento con la ELMS, con 18 vetture LMP2 in gara sulle 42 totali. Traffico in generale, traffico nella categoria e condizioni meteo da valutare sono tutte variabili che potrebbero incidere sul risultato finale. A queste va aggiunto che in Spagna si gareggerà in notturna, con lo start previsto alle ore 18 e la bandiera a scacchi alle 22. Rovera proverà ad aiutare i compagni di squadra che sono al secondo posto in classifica di LMP2 Pro-Am alle spalle della vettura schierata dal Racing Team Turkey (con Eastwood, Deltraz, Yoluc).

«Sono felice di tornare al volante di una Sport dopo quanto vissuto nel 2022 – dice Rovera alla vigilia – La LMP2 è una delle vetture che nel panorama odierno, in generale, può fornire maggiori soddisfazioni. La squadra ha un anno in più di esperienza e, anche se solo in occasione di test, ho già girato al Motorland Aragon con il prototipo: non è il circuito più esaltante per questo tipo di auto, ma confido sul fatto che si possa ben figurare e l’obiettivo è riuscire a salire sul podio. Durante la stagione ho seguito il campionato di Perrodo, si sta comportando piuttosto bene e questo weekend ce la metteremo tutta per proseguire sulla giusta strada».