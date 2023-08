Alghe nel lago Ceresio, le indicazioni di Ats Insubria per un bagno sicuro

Ats Insubria ha fornito alcuni suggerimenti e precauzioni da adottare in caso di evidente presenza di fioriture algali nel Lago Ceresio, cioè la patina colorata sulla superficie dell’acqua, a volte accompagnata dalla presenza di schiuma.

Evitare la balneazione per il pericolo di reazioni allergiche cutanee, in particolar modo per soggetti atopici e con problemi dermatologici (particolare attenzione va data a lattanti e bambini di età inferiore ai cinque anni). Non ingerire acqua lacustre.

Qualora si optasse comunque per la balneazione provvedere subito dopo con una doccia e successiva meticolosa asciugatura.

Non fare il bagno nei pressi di tappeti e ammassi di alghe. Evitare di far bagnare e abbeverare i propri cani nell’acqua del lago.