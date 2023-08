Alla guida sul Sempione ubriaco e senza assicurazione

Il conducente in evidente stato di ebbrezza alla guida di un’auto non assicurata e, di fianco, il passeggero con in tasca una bustina di cocaina. È quanto si sono ritrovati di fronte gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Busto Arsizio durante un posto di controllo lungo il Sempione.

Era passata da poco la mezzanotte, quando davanti agli agenti è transitata un’utilitaria che procedeva molto lentamente con frenate improvvise e ingiustificate. La Volante ha quindi raggiunto l’auto, che dal controllo è subito risultata priva di copertura assicurative per la responsabilità civile.

A bordo vi erano due uomini sulla quarantina residenti in Valle Olona. Vista la condotta di guida, gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto il conducente all’alcol test, che ha segnalato livelli abbondantemente superiori ai limiti consentiti dalla legge. Il passeggero, inoltre, è stato sorpreso con una dose di cocaina in tasca.

Il conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. Il passeggero, invece, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di droga per uso personale.