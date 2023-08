Allerta rossa per il maltempo nel Varesotto: “Temporali forti e possibili trombe d’aria”

I temporali che hanno colpito il Varesotto nella mattinata di lunedì 28 agosto peggioreranno nelle prossime ore. Questo è quando prevede la Protezione Civile di Regione Lombardia che ha emesso un nuovo bollettino meteo che porta fino al codice rosso l’allerta per il nostro territorio (nella foto la nuvola a mensola che ha causato la tempesta a Tradate il 12 luglio scorso).

“Per tutto il resto della giornata di oggi sono attese precipitazioni da moderate a forti anche carattere convettivo, possibili su tutta la Regione, ma con distribuzione spaziale irregolare -si legge nel documento-. Le precipitazioni saranno in graduale attenuazione ed esaurimento dal tardo pomeriggio-sera sui rilievi alpini e prealpini, altrove ancora moderate ed in prosecuzione nella notte successiva. Sono inoltre attesi temporali di forte intensità, meno probabili nel pomeriggio sulla fascia alpina”. Oltre a tutto questo da un lato “si attendono fenomeni di grandine sulla pianura orientale e si segnala la possibilità di trombe d’aria”.

“Per buona parte della giornata saranno possibili venti diffusamente da moderati a forti a rotazione ciclonica associati al sistema perturbato a scala sinottica, con intensificazioni a carattere di raffica sui settori meridionali ed occidentali: valori medi orari tra 20 e 50 km/h, ma non sono esclusi locali e brevi raffiche fino a 80-100 km/h. I venti saranno in parziale attenuazione in serata sulla pianura centro-orientale ma in intensificazione sul Nordovest, in particolare in Valchiavenna”.

In questo contesto dalle 12 di oggi e fino alle 9 del mattino di martedì per l’area dei laghi e delle Prealpi Varesine è in vigore il codice rosso per il rischio idrogeologico e nella stessa fascia oraria il codice giallo per il vento forte. Allerta arancione per il rischio temporali (fino a mezzanotte) e idraulico in vigore fino ad una successiva comunicazione. Lo stesso livello di allerta rimane in vigore anche per il Lago di Como e la zona della Valchiavenna. Per la zona più meridionale del Varesotto e per l’altomilanese -il cosiddetto nodo idraulico di Milano- l’allerta sarà arancione per i rischi idrogeologici, idraulici e di temporali e di livello giallo per il vento forte.

Poi “per la giornata di domani 29 agosto sono attese precipitazioni da deboli a moderate sui settori orientali, Appennino e bassa pianura occidentale nelle prime 12 ore, mentre nel pomeriggio non si escludono isolati rovesci o temporali di debole o moderata intensità sui settori orientali. Sono previsti venti nella notte ancora da moderati a forti sul Nordovest ed alta pianura occidentale e sulle Alpi in quota.