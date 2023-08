“Andare alla deriva in terre lontane“, la mostra alla Colonia elioterapica di Germignaga

L’Italia, con la sua ricchezza culturale e naturale, ha sempre esercitato un’attrazione magnetica su anime creative provenienti da ogni angolo del mondo. Tre amici tedeschi, Antje, Gabi e Ralf, hanno scelto di rendere questa affascinante terra la loro casa e fonte di ispirazione artistica per oltre un quarto di secolo. Questi talentuosi individui hanno intrapreso strade artistiche diverse ma altrettanto affascinanti, ognuno abbracciando l’essenza dell’ambiente italiano in modo unico e coinvolgente.

Antje Schmuck: La Magia delle Sculture di Legno del Lago Maggiore

Nelle rive pittoresche del Lago Maggiore, Antje Schmuck trova il suo mondo di ispirazione. Le sue sculture, realizzate con legni spiaggiati, sono un incantevole incontro tra la natura e la creatività umana. Attratta dalla bellezza delle forme bizzarre e imperfette dei pezzi di legno, Antje dà loro nuova vita attraverso un processo di modellazione dettagliata in argilla. Il risultato? Affascinanti opere d’arte che catturano l’essenza stessa della natura e la combinano con il tocco umano. La sua abilità nel fondere materiali diversi si traduce in sculture di animali e persone, che hanno già conquistato il cuore di un pubblico affezionato.

Gabi e Ralf: L’Obiettivo sul Mondo

Per Gabi Breitenbach e Ralf Steinberger, il mondo è un libro aperto da esplorare attraverso l’obiettivo della loro macchina fotografica. Attraverso i loro viaggi in terre lontane, assorbono le nuove culture e interagiscono con le persone locali, catturando dettagli sconosciuti e impressioni uniche. Le loro fotografie raccontano storie di strade affollate e di dettagli nascosti, ma soprattutto rivelano il loro amore per l’interazione umana. I loro ritratti mostrano le persone nel loro ambiente naturale, trasmettendo autenticità e profondità. Per Gabi e Ralf, la fotografia è una forma di riflessione che eleva l’ordinario alla dimensione artistica, aiutandoli a guardare con occhi nuovi e a connettersi con le persone.

Esposizione e Dettagli dell’Evento

L’espressione artistica di Antje, Gabi e Ralf sarà in mostra presso l’Ex-Colonia Elioterapica di Germignaga, un luogo carico di storia e fascino. La mostra si terrà dal 18 agosto al 3 settembre 2023 e sarà aperta al pubblico il venerdì, il sabato e la domenica dalle 17:00 alle 20:30. L’evento sarà inaugurato con un vernissage il sabato 19 agosto alle 18:00, accompagnato da meravigliosa musica. Il crescendo dell’esperienza artistica culminerà con un finissage il 3 settembre alle 18:00, arricchito da una performance di Marco Conti al contrabasso e Thomas Rosenfeld al pianoforte. L’evento è reso possibile grazie al sostegno generoso del Comune di Germignaga.

Andare alla deriva in terre lontane

Mostra dal 18.8. al 3.9.2023

Orario: venerdì, sabato e domenica dalle 17:00 alle 20:30.

Luogo: Ex‐Colonia Elioterapica di Germignaga,

Via Bodmer, 21010 Germignaga (VA), Italia

Vernissage con musica: sabato 19.8.2023 ore 18:00.

Finissage con musica dal vivo: domenica 3.9.2023 ore 18:00

Marco Conti (contrabasso) & Thomas Rosenfeld (pianoforte)

Ringraziamo il Comune di Germignaga.