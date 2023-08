Antichi Organi arriva a Brinzio per il concerto conclusivo

La rassegna “Antichi Organi”, giunta alla 43^ edizione, sbarca per la prima volta a Brinzio. La chiesa parrocchiale dei SS Pietro e Paolo (piazza Galvaligi) ospiterà il concerto conclusivo del cartellone concertistico che dal 1981 valorizza gli organi della provincia di Varese, “patrimonio d’Europa”.

Per l’occasione sarà la direttrice artistica della rassegna, Irene De Ruvo, ad esibirsi sull’organo costruito nel 1876 dalla bottega di Eugenio Maroni Biroldi e appena restaurato grazie allo sforzo della comunità parrocchiale.

PROGRAMMA

* WILLIAM BYRD (1543-1623) The earle of Oxford’s marche

* JOHANN JAKOB FROBERGER (1616-1667) Variazioni su Auff di Mayerin

* JOHANN ADAM REINKEN (1623-1722) Fuga in sol minore

* JOHANN PACHELBEL (1653-1706) Ciaccona in re minore

* JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) Concerto in sol minore BWV 975 da Antonio Vivaldi. (Allegro), Largo, Giga Presto

* DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) Sonata K 77 in re minore, Moderato cantabile. Sonata K 501 in Do maggiore, Allegretto

* BERNARDO STORACE (1657-1707) Ballo della Battaglia

L’organo ha le seguenti caratteristiche:

* Estensione dell’unica tastiera: 58 note – Do1-La5. Estensione della pedaliera: 19 pedali – 18 note Do1-Fa2 – ultima Terza mano. Spezzatura dei registri: b/s Do#25 – Re26. 1ª Ottava cromatica. Combinazione libera Tira Ripieno.

* Disposizione fonica fila a sinistra: Trombe 8′ soprani, Fagotto 8′ bassi, Corno inglese 16′ soprani, Principale Cornetto soprani, Flutta 8′ soprani, Flauto in VIII bassi, Flauto in VIII soprani, Viola 16′ soprani, Violone 8′ bassi, Violino 8′ soprani, Viola 4′ bassi, Violetta 4 soprani, Voce umana soprani, Terza mano Timballi

* Disposizione fonica fila a destra: Principale 16′ bassi, Principale 16′ soprani, Principale 8′ bassi, Principale 8′ soprani, Ottava bassi, Ottava soprani, XII bassi, XII soprani, XV, XIX, XXII, XXVI e XXIX, Contrabbassi e Ottave

Foglio di sala: https://www.antiquamodicia.it/wpcontent/uploads/2023/06/Libretto_Antichi_Organi_202332.jpg