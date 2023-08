Aperitivo in torretta e serata tra stelle e galassie all’oasi Lipu della Palude Brabbia

L’oasi Lipu Palude Brabbia organizza due appuntamenti immersi nella natura. Due serate d’estate da passare tra aperitivi, tramonti e stelle.

Giovedì 24 agosto e sabato 2 settembre h. 18.30 – Aperitivo in Torretta

Nella magia del tramonto visto dalla nostra torretta di osservazione nella zona di riserva integrale, ed intrattenuti dalle nostre guide andremo a scoprire le curiosità degli animali notturni, osservando gli ultimi spostamenti della fauna. Molte leggende e credenze si sono create attorno alle creature alate padrone della notte, un fascino che ancora oggi cattura il nostro immaginario…un viaggio tra scienza e mito! Un piccolo sketch teatrale ci svelerà i segreti battibecchi tra allocchi e civette!

Seguirà aperitivo con prodotti del posto come il miele fatto nelle nostre arnie, vini IGT Ronchi Varesini (Vitivinicola Laghi d’Insubria) e formaggi di capra della nostra provincia. Vi aspettiamo per assaporare con tutti i sensi la bellezza dei colori, profumi, sapori e della nostra Riserva!

Sabato 9 settembre h. 20.30 – Tra stelle e galassie

Un evento a “naso all’insù” per meravigliarsi dei segreti del cielo stellato accompagnati da due esperti: Valerio Zuffi di Auriga e Piergiovanni Salimbeni di Binomania.it che grazie ad un innovativo sistema di telescopi saranno in grado di far vedere il cielo notturno anche in presenza di inquinamento luminoso. L’Unistellar evscope2 promette di svelarci tutti i segreti delle costellazioni che da sempre affascinano l’uomo e fanno viaggiare la mente in universi lontani. Una nuova esperienza di esplorazione ed osservazione del cielo profondo, questo telescopio è in grado di mostrare con colori e dettagli galassie, nebulose, comete e altri oggetti celesti distanti milioni di anni luce, anche dal cuore di una città.

Siete pronti a scoprire un cielo che non avreste mai immaginato?

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione sul sito www.lipupaludebrabbia.it

Riserva Naturale Palude Brabbia

Mail: oasi.brabbia@lipu.it

Facebook: palude brabbia oasi lipu