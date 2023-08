Arrestati due uomini di Busto Arsizio per una rapina in farmacia a Oleggio

Due uomini residenti a Busto Arsizio, uno di 37 e uno di 44 anni, sono stati fermati con l’accusa di avere rapinato la farmacia Chimica Fortina di via Monsignor Verjus a Oleggio Castello, in provincia di Novara, nella mattinata dello scorso 5 agosto (nella foto).

I due sono stati raggiunti da una Ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Novara, che avevano avviato le indagini subito dopo la rapina. Alcuni testimoni oculari infatti avevano visto scappare gli autori del colpo a bordo di una Fiat Panda nera, individuata poi anche dalle telecamere della farmacia stessa e da quelle di sorveglianza installate dal Comune di Oleggio.

La vettura era stata camuffata con due targhe rubate a Lonate Pozzolo; la Panda però era nella disponibilità di uno dei due uomini e quando i Carabinieri sono risaliti alla targa originale, hanno individuato anche la sua identità. Si tratta di una persona che stava scontando una pena per una precedente rapina in farmacia ed era quindi agli arresti domiciliari. Per effettuare quella di Oleggio si era mosso nella fascia oraria in cui gli era concesso uscire di casa.

I due sono stati ulteriormente incastrati da un esame fotografico a cui è stato sottoposto uno dei testimoni oculari della rapina che li ha riconosciuti nonostante quel giorno avessero il volto nascosto da una mascherina chirurgica e dagli occhiali da sole.

Il Giudice per le indagini preliminari di Novara ha quindi concordato con le risultanze investigative prodotte dai carabinieri e con l’ipotesi accusatoria elaborata dalla Procura della Repubblica di Novara, firmando l’ordinanza di fermo per la coppia di rapinatori.