Arrestato in Svizzera ed estradato ex cuoco condannato per associazione mafiosa

È stato arrestato in estradizione dalla Svizzera, un cittadino italiano residente in Svizzera che è stato condannato alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso, finalizzata al traffico di droga per fatti commessi nel 2006 in Calabria, Lombardia e in territorio estero.

Nel mese di ottobre 2022 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro Ufficio Esecuzioni Penali aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del cittadino italiano di 45 anni che era residente in Svizzera. L’uomo, di professione cuoco era ricercato anche in ambito Schengen. È stato catturato in Svizzera ed estradato in Italia il 23 agosto con consegna alla Polizia di Frontiera di Como-Ponte Chiasso, che lo arrestava trasferendolo presso la Casa Circondariale di Voghera.